TEATRIARVUSTUS Mõnikord tuleb minna ringiga, et jõuda eesmärgini

Küsitav esilinastus 1971. aastal Tšehhoslovakkia televisioonis, kokku 39 kaheksaminutilist seeriat, milles osalisteks kolm loomariigi esindajat. Millega on tegemist? Just, õige vastus on multifilm "Must ja valge koer". Nüüd, 50 aastat hiljem on kaks koera ja üks vares teatrilavale jõudnud.