VIDEO JA GALERII Soomlased avasid Viljandis õigeusu kabeli

Kodunenud soomlased, perekond Ojapelto on üürinud Viljandi vanalinnas avara korteri ja kujundanud sellesse õigeusu kabeli, turismiinfonurga ja taaskasutuspoekese. "Vanus on juba sealmaal, et peab kogu aeg midagi tegema, muidu jäädki koju magama," ütles Elina Aro-Ojapelto põhjenduseks, miks otsustati luua külalisgalerii.