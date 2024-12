Pühad ja pöörased peagi Jaani kirikus

Kolm Viljandimaa perekonda ühendasid jõu, et korraldada pühadeaja sissejuhatuseks klaveri ja keelpillide ansambli kontsert, millel musitseerib perede noorrahvas, suurem osa neist õppinud või õppimas Viljandi muusikakoolis. Õhtu peaesineja on maailma tippu kuuluvate maestrote käe all õppiv Halliste juurtega Tähe-Lee Liiv, kes kannab perekond Onni lastest koosneva keelpilliansambli saatel ette Ester Mägi klaverikontserdi.

Sama ansambel saadab ka klaveriõpilasi Maur Mikk Onnit (10), Johann Praksi (13) ja Kõu Praksi (10), kes toovad Mulgimaale jõulumeeleolu Antonín Dvořáki bagatellidega. Lisaks kõlavad Johann Sebastian Bach, Aleksandr Skrjabin ja Arvo Pärt.

Miks "pühad ja pöörased"? "Esiteks seepärast, et kavva võetud heliloojad on muusikamaailma piire nihutanud geeniused, aukartustäratavad hiiud, kelle panus inimhingede raputamises ja kosutamises on olnud ääretu," ütles kontserdi üks korraldajatest, lapsevanem Merle Liivak Praks. "Teiseks on noored klassikalise muusika interpreedid pigem normiväline nähtus, parajalt pöörane seltskond, kes ujub ekraanistuva noortekultuuri suhtes justkui vastuvoolu."

Kontserdi korraldajad loodavad, et vastuolusid välja toov kontsert kõnetab ja inspireerib ka tugevaid elamusi otsivaid noori. Klassikaline muusika nõuab keskendumist, aga kui see on käes, hakkab juhtuma imesid, jagasid kontserdi korraldajad oma kogemust.





Kontserdi piletid on saadaval Fientas. Kuni 14. detsembrini kehtivad varajase linnukese soodushinnad.