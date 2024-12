Perekond kolis õppeaastaks džunglisse

"Bookingust valisin meile välja ilusa, natuke kõrgema hinnaga maja, kus plaanisime elada esimese kuu, et siis leida püsivama elukoha. Tundus hea ja ookeani lähedal. Kohapeal oli ka üks eesti naine, kes arvas, et on hea asukoht," jutustas Kai Oja. Aga mida lähemale nad elupaigale jõudsid, seda enam kahtlusi tekitas tee. Meie mõistes kruusatee oli suurte kividega ning jala käia tundus seal võimatu. Maja asus tühermaal. Kuskil kondas üksik lehm, kõrval oli ehitustanner ... "Palusin autojuhil oodata, ütlesin perenaisele, et sinna me ei jää, ja olime esimesed viis ööd hotellis."