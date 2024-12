JUHTKIRI "Meie ei tea midagi, valitsus tõstis alampalka"

Heade külgede alla võib esmapilgul lahterdada näiteks selle, et nii on justkui tagatud stabiilsus ja järjepidevus. Ehk isegi ühetaolisus, läbipaistvus ja õiglus. Poliitikute jaoks on selline lahendus seni aga lihtsalt mugav olnud: ei pea selgitama lapsevanematele, miks kohatasu igal aastal natuke tõuseb, ega näitama arvutustega, kas see on põhjendatud või õigustatud. Ja alati on saanud lauale lüüa argumendi, et seadus lubab küsida lausa 20 protsenti alampalgast, millega võrreldes kaheksa, üheksa või 12 protsenti on ju lausa poolmuidu saadud.