Lahkus Mustla kauaaegne õpetaja ja valla aukodanik

Joonsalu ise on meenutanud, et kui ta hulk aastaid tagasi hakkas käima tolleaegses Tarvastu algkoolis, ei osanud keegi arvata, et sellest majast saab tema esimene ja ainuke töökoht kuni pensionieani. Alles pärast seda lahkus ta koolist ning töötas veel mõnda aega lasteaias.