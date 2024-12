Viiratsi plaanib teha Eesti suurima ilutulestiku. Vallavanema arvates võiks paugutamine hundid metsa tagasi peletada

Mittetulundusühingu Viiratsi Alevikuselts esindaja Tarmo Türk kutsub eraisikuid ja ettevõtteid plaanitavat ilutulestikku toetama. "Meie enda valla ettevõte Arnika on õla alla pannud ja öelnud, et ilmselt on sellest tulemas riigi suurim ilutulestik. Selline teadmine annab meile indu juurde – kes ei sooviks suurimat ja parimat teha?"