TEATRIARVUSTUS Armastuslaul kartulile

Suure teatrisõbrana naudin alati ka lastelavastusi. Loodan iga kord näha näitlejate mängulusti ning ootan vahetuid emotsioone ja elurõõmu. Suur boonus on see, kui lisaks heale tujule saab kaasa mõtlemisainet ja uusi teadmisi. Ugala kogu perele mõeldud lavastus "Kartulimässajad" pakkus seda kõike. Lavastuse meeskond eesotsas Liis Aedmaaga on küpsetanud kokku kartulivormi, mis tõesti võiks maitseda kogu perele.