JUHTKIRI Keeruline kokteil rahast ja maksudest

Maksud ja muud koormised on keeruline teema. Ühest küljest saavad ehk kõik aru, et meie avalikud hüved, alates sellest, et meie lastel on koolid ja lasteaiad ning teed, mööda mida nendeni kõndida, ja lõpetades sellega, et meil on kaitseväelastele püsse kätte anda, rahastatakse meie enda kaukast. Oleme ühiskonnana otsustanud, et soovime neid hüvesid, ning usaldanud poliitikute hoolde selle, et eelarve saaks klappima ja maksuraha kasutataks mõistlikult.