Viljandist pärit Eesti edukaim jalgpallur lõpetas karjääri ja kandideerib alaliidu presidendiks

"Ma panen punkti 24 aastat kestnud sõidule ehk oma profijalgpalluri karjäärile," lausus Klavan. "Olen uhke, et viisin ellu oma unistuse jõuda Inglismaa kõrgliigasse ning sain aidata Eesti rahvuskoondist läbi karjääri. Üks pikk ja minu jaoks kindlasti väga edukas ring on nüüd täis saanud ning aeg on mängimisega hüvasti jätta."