Vastsündinu koos perega pääses põlevast majast, kuid suurpere kodu hävis tundidega

Päästjad said kolmapäeval kell 6.04 teate, et Suure-Jaani lähedal Ängi külas on süttinud Uuetoa talu elumaja. Kui nad kohale jõudsid, põles maja lahtise leegiga, aga inimesed olid ise välja saanud, nende seas mõni päev varem emaks saanud peretütar pisipojaga.