Viljandi kogus Ternopili toetuseks hulgaliselt annetusi

Linnavolikogu esimees Helmen Kütt avaldas kõikidele annetajatele tänu. "Viljandi inimeste hoolivus ja valmisolek aidata on imetlusväärsed. See kampaania näitas veel kord, et meie kogukond suudab ühte hoida ning abivajajaid toetada ka raskel ajal," ütles ta.