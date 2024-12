Politsei- ja piirivalveameti politseimajor Anneli Annist ütles, et võrreldes viimase viie aastaga on relvalubade arv vähenenud, sest loa saamise kord on muutunud rangemaks ning seda võivad taotleda ainult Eesti, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikud.