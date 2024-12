Mika Vesalahti avas Rüki galeriis maaliseeria

Helsingis ja Viljandis elav ja töötav, 1967. aastal sündinud Mika Vesalahti käsitleb oma loomingus meie aja kaost ja vägivalda. "Kunstide idealism on meie ajastul hävinud. Me elame vägivaldsete jõudude haardes," nendib ta.

Vesalahti on 1992. aastal lõpetanud Helsingi kunstiülikooli kunstiakadeemia. Talle on tähtis rahvusvahelisus nii näituste kui ka elukohtade mõttes. Alates 1995. aastast on Vesalahti esinenud isikunäitustega Soomes, Eestis ja Saksamaal ning grupinäitustel Prantsusmaal, Portugalis, Itaalias, Saksamaal, Rootsis, Venemaal ja Araabia Ühendemiraatides. Ta on Soome kunstnike liidu liige.