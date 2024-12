Seeneriiki esindab uuel aastal juurepessu perekond

«Konkurents oli tihe, sest esitatud oli üheksa kandidaati,» lausus ühingu esimees Kadri Pärtel. «Juurepessu oli aasta seeneks pakutud juba mitu korda varemgi ja nüüd kinnitas ühingu liikmete hääletus, et aeg on seda seeneperekonda tutvustada.»

Aasta seent on seni valitud mükoloogiaühingu aastakoosolekul lihthääletusega, aga seekord said liikmed arvamust avaldada veebihääletusel, mis suurendas otsustajate arvu. Ühingul on 55 liiget. Pärteli sõnul arutatakse järgmisel aastal, kas aasta seene valimise korda võiks veelgi avalikumaks muuta.

«Perekond juurepess ehk ladina keeles Heterobasidion sp. on okaspuude seenpatogeen, mis tekitab igal aastal Eesti okaspuu enamusega puistutes mitme miljoni euro väärtuses kahju,» lausus Drenkhan-Maaten. «Eestist on leitud neist kaks liiki: kuuse-juurepess ja männi-juurepess. Nagu nimi viitab, kahjustavad pessud just neid puid, vähemal määral ka teisi puuliike. Aasta seeneks nimetasime seekord seeneperekonna, sest mõlemad Eestis leitud juurepessu liigid on väga sarnaste viljakehadega ja metsanduses olulised tegijad.»