Väljamüüdud etendus jääb ära

Kolmapäeval kell 12 algama pidanud etendus "Prints ja kerjus" oli välja müüdud. Teater teatas, et pileteid saab vahetada järgmiste sama lavastuse ja teiste Ugala etenduste piletite vastu. Kui kuupäevad ei sobi, ostetakse piletid tagasi.

"Prints ja kerjus" on progressiivne rokkmuusikal kogu perele. Lavastuse aluseks on Mark Twaini maailmakuulus romaan, lavastaja on Peep Maasik Temufist.