MAKSURALLI Automaksu järgmine tõstmine on 2028. ja 2031. aastal juba seaduses kirjas

Samuti nõustuvad inimesed hiljutise uuringu põhjal üha vähem sellega, et tänu maksude maksmisele osutab riik kodanikele teenuseid. 65 protsenti vastanutest ei pea maksusüsteemi õiglaseks ja 73 protsenti arvab, et süsteem on viimastel aastatel muutunud senisest ebaõiglasemaks.