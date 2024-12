Teate, see detsembris annetuste lunimine on tüütu ja nõme. Mulle käib ajudele, kui aasta lõpus hakkab lõputu raha- ja toidunuiamine ning annetatu järgi inimeste headeks ja halbadeks lahterdamine.

Selle kõige silmakirjalikum näide on vaieldamatult rahvusringhäälingu saade «Jõulutunnel», kus kõik saavad endale justkui järgmiste jõuludeni indulgentsi osta. Selle asemel et rahaküsijale aasta ringi, igas kuus mingi summa püsikorraldusega üle kanda, tehakse mõnekümneeurone telefonikõne ja arvatakse, et sellest piisab.