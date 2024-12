Muuseumis mekitakse peenemaid napse

Napside maailm on palju enamat kui maitseelamus – see peegeldab sügavalt kultuuri, ajalugu ja inimese suhet loodusega. Toomas Tiivel tutvustab jookide valmistamise ja nende tarbimise asjaolusid erinevatel maadel ja ajastutel. Selgub, kuidas viinad, liköörid ja muud kanged joogid saavad oma iseloomu kohalikest loodusvaradest ja traditsioonidest. Arutletakse, kuidas kultuurne ja vastutustundlik tarbimine on osa laiemast elukvaliteedist, mida tähendavad sõnad "kohavaim" ja "elu vesi" ning kuidas saaksime hoida kohalikke traditsioone tänapäeval.