Mullu detsembris avatud CrossFit Viljandi klubi on kasvatanud aastaga enda ümber nii suure kogukonna, et treener Mihkel Keldoja võib vaikselt mõelda laienemisplaanidele. Samas on tema moto: kogukond saab olla nii suur, et treener tunneb kõiki trenniskäijaid.