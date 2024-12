Saarepeedi kool sai Karksi-Nuiast jõuluaknapisiku

"Käisin ka ise neid aknaid vaatamas ja see oli nii tore jõulumaagia, mille need sinna tõid. Mõtlesin, et miks mitte meie koolis sama ideed edasi viia," ütles Saar ning nentis, et kui esialgu jäi kolleegidele ja lastele ehk arusaamatuks, milline kontseptsioon tervikuna on, siis väikese selgitamise järel tulid kõik asjaga kaasa. "Ma siiralt loodan, et lõpptulemus meeldib kõigile."