Viljandi haigla asub mammutehituse kõrval logistikakeskust rajama

Viljandi haigla andis teada, et on sõlminud lepingu ettevõttega Megaron-E, kelle ülesanne on projekteerida ja ehitada Jämejala parki haigla logistikakeskus. 2200 ruutmeetri suurune hoone peab aasta pärast valmis olema ja see läheb maksma ilma sisseseadeta ja koos käibemaksuga napilt alla nelja miljoni euro.

"Ega see on ülikeeruline," vastas Viljandi haigla juhatuse esimees Priit Tampere küsimusele, kuidas haigla personal tuleb toime kahe suure ehituse samaaegse juhtimisega. "Me ei ole ju ehitusettevõte ning sellised suured tööd tulevadki kord sajandis või veel harvem ning suurim küsimus on kindlasti see, kuidas meie enda inimesed toime tulevad."