Viljandi muusikakooli suured jõulukontserdid on olnud paljudele kohalikele aasta tähtsündmus, mida kaua oodata ja mäletada. Kooli aastaringis on just detsembri algus aeg, mil on võimalus näidata linnarahvale kogu oma mitmekülgsust pillide, stiilide ja vanuste variatiivsuses.