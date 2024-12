ANDREI KOROBEINIK Reformierakonna valikud: kaitseme pankasid, maksustame inimesi

Inimesed maksavad juba tulumaksu, mis oli varem oluliselt suurem kui pankade tulumaks. Inimeste tulumaks aga ikkagi tõuseb ja see asjaolu Võrklaeva üldse ei häiri. Lisaks sellele lisandub veel julgeolekumaks, mida võiks pigem nimetada Reformierakonna ebakompetentsuse maksuks, sest julgeolekuga ei ole sel mingit pistmist. Maksutõusud löövad kõige valusamalt just kõige vähem kaitstud ühiskonnagruppe, samas kui pankade kasumid on kindlates Reformierakonna kätes ning voolavad segamatult ja sisuliselt maksuvabalt Skandinaaviasse.

Mart Võrklaeva elutöö poliitikuna on muidugi tehtud ja ta ei peagi enam väga pingutama – ajaloo annaalidesse pääses ta nii või naa. Rahandusministrina viis ta Eesti majanduslanguse poolest Euroopas esikohale. Alates 1918. aastast pole Eesti isegi viimase kolme seas olnud, ja nüüd kohe selline läbimurre. Võrklaev kirjutab, et rahandusministrina ei näinud ta mõtet pankade maksustamisel ega näe ka praegu: "Usun ka, et riigil ei sobi tegutseda kuulsa USA pangaröövli Willie Suttoni sõnade järgi, kes ütles, et ta röövis panku, "sest see on koht, kus on raha"."