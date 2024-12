JUHTKIRI Ühiselt raskustele vastu

Aga viljandlased on varemgi näidanud, et tulevad suurte õnnetuste korral toredatele kaaslinlastele appi. Lastele on raviraha korjatud ning kortermaja põlengus kodust ilma jäänutele ulualust ja sooje riideid pakutud. Olgu parajasti käsil ükskõik milline kuu ning olgu parajasti majanduslangus või mitte – hädalisele jagub ikka tükk leiba.

Sellises olukorras on ju iga abipakkumine teretulnud. Juba kas või sellepärast, et kinnitab: sind pole unustatud ega hüljatud. Enamik meist pole silmitsi seisnud olukorraga, et tuleb oma kodust teadmata ajaks välja kolida, nagu juhtus näiteks Viljandi Toome tänava kortermaja põlengu tõttu eelmisel aastal. Või keskööl vaatama, kuidas su elutöö põleb, ning mõtlema, mida teha oma viie töötajaga, kes kõik ju tahaks jõululaua ääres rahulikult ja helgelt perega aega veeta, mitte töökuulutusi lapata ja toidupanga telefoninumbrit otsida. Nii nagu juhtus Mulgi Pagari omanikuga. Loodetavasti ei peagi me kunagi sellistes olukordades olema. Aga tähtis on teadmine, et kui ees seisavad rängad katsumused, on ümberringi neid, kes aitavad katsumusi ületada.