Viljandi HC sai karikavõistlustelt saagiks hõbeda. Väravavaht Rasmus Ots: ma arvan, et see esimese poolaja nahka läks

Selle hooaja esimese koduse tiitli võitjat selgitava kohtumise avapoolajal jäi Viljandi HC kuue väravaga tagaajaja rolli. "Esimene poolaeg olime kaitsev võistkond," nentis väravavaht Rasmus Ots. "Teine poolaeg olime aga ründav võistkond. Arvan, et me viskasime läbi ajaloo kõige rohkem väravaid ühe poolaja jooksul Eston Varuski (Serviti väravavaht – toimetus) selja taha. Aga sellist üleüldist klappi meil ei olnud väljakul, et oleksime mõlemat elementi suutnud hallata."

Otsa sõnutsi jäigi mäng suuresti esimese, 13:7 Serviti kasuks lõppenud poolaja taha. "Esimese poolaja klapi otsimine lõppes meie jaoks kuuepunktilise kaotusega. Ja isegi kui me lisakäigu sisse saime pandud rünnaku näol, et see seis tasa ja siledaks teha ja juhtima minna – see nõudis juba niisugust panust, mida meil ei olnud too hetk anda," rääkis ta.