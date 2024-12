Jaanuari alguses 27-aastaseks saav Tafenau kuulus tänavu 13. märtsist 13. juunini Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE), Eesti Rahvuslaste ja Konservatiivide (ERK) liige on ta olnud alates 7. augustist. Nagu ta ütles, juhtus tema EKRE-ga liitumine just sellesse aega, kus muutusi otsivate inimestega hakati kehvasti käituma. "Liitusin EKRE-ga lootuses, et juhtkonnas toimub muutus, see asi sai aga lõpu enne, kui alata sai," lausus ta.