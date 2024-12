VIDRIK SAAR 120 Taara usku isamaalane jõudis juhtida nii Ugala teatrit kui pidada loomaarsti ametit

Vidrik Saar sünnib Tallinnas 10. detsembril (vana kalendri järgi 27. novembril) 1904. Isa tegelik nimi on muide olnud hoopis Saart, aga kirikuõpetaja näpuviga muudab selle Saareks. Perekond kuulub Tallinna Jaani kogudusse, perepea on ametilt maaler. Pärastpoole on ta tehases katelsepp ja veel hiljem ehitaja. Poeg saab ristinimed Friedrich August. Kodune lühend on Vidrik. Selle võtab ta ka ainsaks nimeks, kui oma eesnimed 1935. aastal eestistab.