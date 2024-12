video Mulgi vallas ukerdanud vigane hunt võib olla ettearvamatu

"Hoiatasime kohalikke inimesi ka, et võib ohtlik olla – haavatud loom ju ja hunt veel tagatipuks," rääkis Tuuli Vaarak pühapäeva õhtust, mil talle ja ta õele autoga sõites vigastatud hunt ette jäi.

Hundi jälgi oli seal kandis ennegi märgata olnud, aga looma endaga Vaarak ega tema õde kohtunud polnud. Pühapäeval nägid nad hunti lonkimas keset teed. Too oli autole väga lähedal ja paistis olevat üksinda.

"Ei tea, kas karjast maha jäänud või tõrjutud, aga üksi ta oli ja nüüd, kui hommikul jalutamas käisin, nägin enda maja ümber veel jälgi: kolm käpajälge ja lohisemise jälg. Õe maja juures oli ka samamoodi. Ei teagi, kas ta nüüd otsib süüa või abi või mida ..." kõneles Vaarak esmaspäeva ennelõunal. "Jälgede järgi paistab, et loom on liikudes pigem teid otsinud – siis vahest on kergem kõndida."