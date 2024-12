Ministeerium jagas tunnustust kahe aasta eest korraga

Piret Ausi tunnustati 2023. aasta tegevuse eest. Põhjenduseks on toodud, et ta on kogukonna hing, kellel jagub head nõuannet ja lahket sõna kõigile. Piret Ausi erilise tähelepanu all on kõige haavatavamad grupid – eakad ning erivajadustega inimesed, kellele lahenduste leidmine ja ligipääsetavuse tagamine on tema südameasi.