Tuleval aastal on suur osa riigipühadest nädala sees

Eestis on üks rahvuspüha ehk vabariigi aastapäev ning 11 riigipüha. 2025. aasta uusaasta, 1. jaanuar on kolmapäeval. Iseseisvuspäev, 24. veebruar langeb esmaspäevale. Kevadpüha, töörahvapüha ja volbripäev ehk 1. mai on neljapäeval. Võidupüha, 23. juuni on esmaspäeval, jaanipäev, 24. juunil ehk teisipäeval.