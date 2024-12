Muusikakooli pisut eriline jõulukontsert tõi saali täis

Muusikakooli õpilased olid esinenud juba advendikontserdil Schloss Fellinis ja Viljandi Jaani kirikus ning laupäevane kontsert pani sellele sarjale punkti. Direktori kinnitusel on tegu iga-aastase traditsiooniga.

"Me tahame nende tasuta kontsertidega tänada nii lapsevanemaid kui Viljandi linna," rääkis Soomre. "Meil on palju õpilasi, kes kõik väärivad lavale minekut. Jaani kirikukontsert keskendus rohkem väiksematele koosseisule, babtisti kiriku oma on mõeldud orkestritele ja mõnele solistile."