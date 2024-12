Suurem osa Viljandi nukuteatri etendustest on välja müüdud ning teatril läheb juhi kinnitusel hästi

Detsembrikuu etendused on Viljandi nukuteatris suuresti välja müüdud. Direktor Altmar Loorise kinnitusel läheb teatril praegu hästi ning tulevikku vaatab ta enesekindlalt.

Viljandi nukuteatri detsembrikuine kava on tihe ning enamik lavastuse "Hiir, mutt ja langev täht" etendustest broneeritud. Sügisel seisis teater küll näitlejapõuaga silmitsi, aga on nüüdseks direktor Altmar Loorise sõnutsi kenasti kosunud, nii et tulevikku võib vaadata optimistlikult.