Trepimäe uus trepp tuleb eelkäijaga samasugune

3+1 on arhitektuuribüroo, kes võitis ka Tartu südalinna kultuurikeskuse ehk rahvasuus Süku arhitektuurivõistluse võistlustööga "Paabel". Linnapea Johan-Kristjan Konovalov toonitas ühe Viljandi maamärgi kapitaalse ümberehitamise vajadust. Arhitektid töötavad nüüd projektiga edasi ning linnavalitsus tegutseb selle nimel, et saada ehitusmaksumus paika.

"See eeldab seda, et oleme läbi viinud mõned täiendavad uuringud Trepimäe alale, et saada aru, milliseid töid oleks vaja täpselt teha," rääkis linnapea. "Varasemalt välja öeldud 200 000 eurost trepi maksumus ilmselt alalpoole ei jää, pigem ülespoole."