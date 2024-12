HOLGER PEEL 60 aastat kümnevõistluse hullust

Praegu viibivad Johannes Erm ja Holger Peel Lõuna-Aafrika Vabariigis treeninglaagris. Peeli ütlemist mööda meeldib Johannesele seal väga ja sinna jõudis ta esimest korda juba noore poisina, sest isal on golfihuvi ja ärisidemed sealse veinimaailmaga.

"Arendame siin kiiruslikku vastupidavust ning hoiame ja parandame kehalist konditsiooni, füsioterapeut Risto Jamnes on kaasas. Sügisel oli Johannesel kannavigastuse tõttu jooksudes ja hüpetes kahekuine paus, loodame erialaste treeninguga alustada jaanuaris," kõneles treener. "Soovime võimalikult vigastustevabalt võistelda. Jälgime tähelepanelikult, et treeningutel ei läheks koormused liiga suureks, väldime samatüübilisi harjutusi, et ei tekiks lihaspingeid."