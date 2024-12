UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja on Eestist kantud Kihnu kultuuriruum, Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude traditsioon, seto leelo ning Võromaa suitsusauna traditsioon. Kiireloomulist kaitset vajava vaimse kultuuripärandi nimekirjas on ühepuulootsiku ehitamine ja kasutamine Soomaal. Sel nädalal tuli teade, et UNESCO vaimse pärandi komitee on otsustanud lisada inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja Mulgi pudru söömise ja valmistamise.