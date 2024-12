Viljandi abilinnapea astus reede lõuna ajal linnasauna kasutajate ette, et selgitada, miks toppab keriseremont, mille tõttu on saun juba üle poole kuu külm olnud. Ta lubas, et aasta lõpuks saab 12 000 eurot maksma minev töö tehtud, ja teatas samas, et sauna pileti hind tõuseb enam kui 50 protsenti.