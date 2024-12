Teisipäeva hilisõhtul pidi 36 aastat Mulgi Pagarit vedanud Jevgeni Ilves vaatama, kuidas tema elutöö on leekides, ja ta polnud sugugi kindel, et kõik uuesti korda saab. Kaks päeva hiljem oli ta veendunud, et juba järgmisel nädalal algab saiategu taas, ning tunnistas, et viljandlaste abipakkumised ja tunnustussõnad on tundunud uskumatuna.