Linna servas tegi uksed lahti uus pesumaja

Nagu koristusfirma Carefel eestvedaja Kadi Lomp rääkis, oli tal pesumaja mõte juba neli aastat tagasi, mil ta juhuslikult koristusvaldkonda sattus, aga nüüd jõudis ta arusaamisele, et on õige aeg. "Mul on päris palju külaliskortereid, mida koristan, ja sellel suvel ostsin pesupesemise teenust väga palju sisse. Oli näha, et pesumajadel oli täistamp peal," põhjendas ta.