Viljandi vald saatis korraga oksjonile kolm korterit ja kaks maatükki

Kui korterite ja ühe maatüki ostmiseks oli osta.ee keskkonnas käival oksjonil esimese nädala jooksul tehtud kokku üks pakkumine, siis umbes 22 000 ruutmeetri suurune lagunenud laudaga maatükk on pälvinud kahe pakkuja suure huvi: juba nädalaga on nad teinud kordamööda üle 60 pakkumise ja hind on kerkinud 1042 eurolt 3100 eurole.