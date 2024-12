MARKO SUURMÄGI Miks sotsiaalministrid pole veel tagasi astunud?

Kõigile tervishoiuteenuse osutajatele kohustuslikuks saanud patsientide kindlustamise algusest on möödas nädal. Poliitikute käkk särab üha eredamalt, aga mõlemad sotsiaalministeeriumi ministrid Riina Sikkut ja Signe Riisalo on endiselt ametis. Ei kipu kumbki poliitilist vastutust võtma ning üleüldse on keeruline aru saada, kumma vastutusalasse patsiendikindlustus langeb. Sotsiaalkindlustusrahast voolavad miljonid eurod ravimise asemel monopoolses seisus kindlustusfirma kaukasse.