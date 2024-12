Kolga-Jaani lasteaed kogus toidupangale 80 kilogrammi toitu

Viljandi vald andis oma Facebooki lehel teada, et jõulukuu on heategude aeg ja Kolga-Jaani lasteaed Naksitrallid võttis ette heategevusliku toidukogumisaktsiooni, et toetada peresid, kellel napib toidupoolist. Nädalaga koguti umbes 80 kilogrammi toiduaineid, millest saavad kõhu täis väga paljud pered.