Ees ootavad maksutõusud aitavad küll riigieelarvet täita, aga annavad majanduslangusele hoogu juurde. Seega võib karta, et tulemas on senisest veel märksa kehvemad ajad.

Virumaa ärimees Oleg Gross on tuntud oma talupojamõistuse poolest. Asjaolu, et ta kavatseb järgmise aasta teisel poolel Viljandisse mastaapset veekeskust rajama asuda, annab samuti aimu sellest, et kehvad ajad süvenevad: suuri objekte on mõistlik ehitada ajal, mil ehitussektor kiratseb ja hinnad on madalad.