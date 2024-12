Arkaadia Präänikutemaa uueks omanikuks soovis saada paarkümmend inimest

Arkaadia Präänikutemaa avasid 2023. aasta veebruari keskel Viljandi südalinnas Arkaadia aias Aelita ja Alan Ibrus. Nagu nad toona rääkisid, tekkis neil niisugune soov seetõttu, et lastel ei olnud paika, kus sünnipäeva pidada.

Ehkki mängutoal on läinud väga hästi, otsustasid Ibrused äri maha müüa. "Olime müügimõtet juba tükk aega seedinud. Meil on endal muid ettevõtmisi nii palju, et lõpuks ei jätkunud mängutoas majandamiseks lihtsalt aega," põhjendas Alan Ibrus.