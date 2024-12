JUHTKIRI Hundirohke aeg

Esiteks on selge, et teema on kuum ning kuna peaaegu kõigil on nutitelefon taskus, jõuab hundipilte ja -videoid internetti järjepanu. Kui varem võisid metsaservas askeldavad võsavillemid tekitada soovi auto kinni pidada ja neid vaatama jääda, siis nüüd võetakse kindlasti ka telefon taskust välja.

Samas on võimalus neid näha kahtlemata suurem kui varem: 2023. aasta sügisel oli meil hinnanguliselt kuni 390 hunti ja 1300 huntide murtud kodulooma. Seda on üle kahe korra rohkem kui kümme aastat tagasi, nii et nende arvukuse kasv on olnud märkimisväärne. Novembri alguses oli keskkonnaagentuuri andmetel Eestis kindlalt teada 29 hundi pesakonda. Võimalik, et neid on rohkem, ja kui hundijahihooaeg täiesti vahele jääb, on neid kohe kindlasti rohkem ning loomapidajate olukord muutub järgmisel aastal senisest veelgi ärevamaks.