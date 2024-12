Viljandi HC ja Põlva Serviti selgitavad omavahel Eesti karika võitja

Viljandi HC on Eesti karika võitjaks tulnud kahel korral: aastal 2014 ja 2022. Sel hooajal Karl Roosnast kõva lisajõu saanud, on meeskond liikunud tõusvas joones. Meistriliigas kaotati küll esimene kohtumine Mistrale, kuid pärast seda on nii Eestis kui Balti liigas suudetud võitude teel liikuda.