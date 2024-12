Lumepargi juhataja: kui kahur käima panna ja järgmine nädal on plussis, tulevad elektriarved ikka

Neljapäeva ennelõunal toimetas juhataja Mart Kaas Huntaugu mäel aga rõõmsas tujus. "Tasakesi on miinused tulnud – silmad säravad. Paneme praegu pumplad ja asjad paika. Eks me oleme seotud ju selle elektriga, muidu kahurid ja kõik asjad on olemas. Nüüd tuleb külma jääda ootama."

Nagu Kaas nentis, pole praegu veel piisavalt külm, et kahur tööle lülitada. "Miinus kaks-kolm on vähe, miinus viis võiks olla. Küsimus on elektri hinnas, muud midagi," selgitas ta. "Kui praegu kahur käima panna ja järgmine nädal on plussis, siis Eesti Energialt tulevad arved ikka. Meil on väike keskus, meil on iga sent kahjuks arvel."