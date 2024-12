Vaidlus annab hundile lootust piiramatult sigida

Keskkonnaameti loal algas hundijaht 1. novembril, kuid samal päeval kaebas mittetulundusühing Eesti Suurkiskjad keskkonnameti korralduse Tallinna halduskohtusse. Kohus keelas hundijahi 5. novembrist ajutiselt ja 3. detsembril otsustas, et jaht jääb peatatuks kohtupidamise lõpuni. Seda otsust võib vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus, aega on 15 päeva.

Hundijahi kohtulugu ulatub mitme aasta taha. Nimelt saabus juba 2020. aasta novembris Tallinna halduskohtusse Eesti Suurkiskjate soov, et kohus tunnistaks keskkonnaameti käskkirja hundijahi asjus õigusvastaseks. See kohtuasi on nüüdseks riigikohtus, kus on asja arutamine aga peatatud, kuniks teeb samal teemal otsuse Euroopa kohus.