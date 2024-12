Viljandi Waldorfi kooli jõululaat pärimusmuusika aidas on juba pika traditsiooniga ettevõtmine.

Laupäeval ja pühapäeval saavad huvilised Viljandis ringi vaadata kolmel suuremat sorti jõuluturul. Kõiki neid ühendab see, et põhirõhk on kohalikul toodangul.