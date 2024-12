Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna seireteenuse juht Julia Geller, kas talvine põdemisaeg on käes? Kas ka COVID-19 tõstab pead?

Õnneks ei ole olukord praegu kuigi hull. Möödunud, 48. nädalal haigestumine küll veidi suurenes, aga mitte väga palju. Üle Eesti tuvastati COVID-19 juhte 826. Tervishoiuasutustes tehtud 1839 testist oli positiivseid 7,5 protsenti. Haigeid on kõigis vanuserühmades, aga muutusi on. Kui varem haigestusid rohkem lapsed, siis nüüd eakad. Üle 80-aastaste hulgas on haigestumise kasv kahekordne, mis on päris halb.